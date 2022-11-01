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01.11.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти розстріляли авто з пасажирами (відео)

Слідчі провели огляд місця злочину.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що 7 березня у місті Ізюм Харківської області окупанти розстріляли автомобіль. Від свідків стало відомо, що автомобіль виїхав на зустріч російській військовій техніці, окупанти здійснили обстріл цивільного авто.
 
В автомобілі знаходився батько із сином та його знайомий.
 
 «Слідчі відпрацювали біля місця загибелі - росіяни зкинули авто в обрив та на цвинтарі, де вилучили труну з фрагментами трьох тіл.
Місцеві мешканці надали слідчим відео з місця розстрілу наступного дня - це допомагає роботі слідства та надає докази, які вже неможливо зібрати після деокупації»,- розповів Сергій Болвінов.
 
 
Нагадаємо, під Харковом чоловік напав з ножем на знайомого.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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