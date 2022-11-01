Опалювальний сезон у Харкові: як вплинули ворожі обстріли

У Харкові через ворожі обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури не працює одна котельня і через нестачу тиску в системі - кілька центральних теплових пунктів.
Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі», передає РЕДПОСТ.
Так, після вчорашньої масованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України досі не вистачає напруги для повноцінної роботи тепломереж. Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою, а мережі - від розмерзання у критичних ситуаціях.
«Особливо - внутрішньобудинкові мережі. У випадку загрози тривалої відсутності електропостачання на котельних та ЦТП необхідно здійснити терміновий злив системи. Це допоможе потім швидко відновити послугу», - зазначили на підприємстві.
На ХТМ підкреслили, що на момент масованого обстрілу 31 жовтня 96% харківських будинків пройшли пробний пуск тепла. Тепер більшість робіт доведеться виконувати наново.
Нагадаємо, у Харкові та області знову діє графік погодинних відключень електропостачання.
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