01.11.2022 14:13

День ворожіння на кавовій гущі: особливості незвичайного свята

Щороку 1 листопада відзначається День ворожіння на кавовій гущі. Він може стати приводом для того, щоб запросити у гості друзів та разом провести час.





Як пише РЕДПОСТ, особливе значення він має для любителів магії та містики. Головний ритуал - це безпосередньо ворожіння на кавовій гущі. Молоті зерна допомагають дізнатися про долю, що чекає найближчим часом.

Особливості ворожіння на кавовій гущі

Вважається, що свято зародилося на Сході, де шанують каву. Ще 700 років тому перуанці вперше почали ворожити, використовуючи кавові зерна. Потім звичай було передано азіатським народам, а згодом і європейським.



Для того, щоб зробити атмосферу навколо особливої, необхідно вимкнути світло, поставити свічки на столі, включити розслаблюючу музику. Натуральна кава рекомендується молоти безпосередньо перед ритуалом. Дітям у подібних процедурах не можна брати участь.

Як правильно зварити напій для ворожіння на кавовій гущі

Швидкорозчинна або гранульована кава для процедури не підійде. Безпосередньо перед ритуалом слід купити натуральний у зернах або мелений. Але перший варіант кращий. Воду слід брати хорошої якості, щоб не було осаду. Найкраще підійде фільтрована, з криниці або джерельна. Кип'ячену краще не використовувати.



Варити каву важливо у турці. На одну чашку необхідно брати близько 2 чайних ложок мелених зерен. Таким чином, гущі буде достатньо, щоб побачити майбутнє.



Турку необхідно наперед прогріти на вогні, а потім засипати кавою, кілька секунд прогріти і додати воду. Перемішати та залишити на вогні. Як тільки кава почне підніматися, добре перемішати і прибрати з вогню. Через кілька секунд знову поставити на грубку, увімкнувши слабкий вогонь. Дочекатися закипання, знову прибрати і за кілька секунд повернути назад. Виконати таку процедуру слід двічі-тричі. Потім напій вилити у чисту чашку.

Як подавати напій і ворожити на гущі

Блюдце і чашку слід вибирати лише білого кольору, щоб можна було добре розглянути малюнок. Стінки чашки повинні бути рівними та гладкими. Страви потрібно вибирати плоске. Жодних спецій (корицю, гвоздику тощо), а також цукор додавати не можна. Молоко також під забороною.



Перш ніж наливати каву в чашку, слід ополоснути окропом. Вся гуща має обов'язково потрапити в чашку, а турка залишитись порожньою.



Під час процедури важливо сформувати питання, на яке хочеться отримати відповідь. Коли на дні залишиться гуща і зовсім небагато рідини, необхідно покрутити чашку в руках по тарілці три рази, а потім перевернути вгору дном на блюдце. При цьому одним боком кухоль має стати на облямівку блюдця, а іншим на середину. Зачекати п'ять хвилин, щоб вся рідина скла вниз. Таким чином, усередині чашки сформується малюнок, який повинен дати відповідь на питання, що цікавить.



Далі чашку слід перевернути в початкове положення та подивитися в неї. Якщо малюнок чіткий, він одразу покаже відповідь. Можуть з'явитися просто розлучення. У цьому випадку необхідно вивчити деталі та чіткість. Малюнки в чашці пророкують майбутнє, а на блюдце говорять про минуле.

Деякі тлумачення малюнків із кавової гущі:

образ ангела говорить про те, що чекають на добрі новини;

монстр попереджає про майбутні негаразди;

пальма є символом статку, матеріального благополуччя;

профіль жінки говорить про те, що в оточенні є представниця прекрасної статі, яка думає про людину, яка ворожить на кавовій гущі;

рука означає надійний захист від когось із знайомих;

метелик символізує щастя та радість.