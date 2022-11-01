01.11.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 43 тижні (24.10.2022 – 30.10.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) в області захворіло 2298 осіб, з них 623 (27,1%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 17,1%.

Показник захворюваності становить 87,77 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 172 особи, з них 32 дитини (18,6%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 206,67 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харків (80,67 на 100 тис. населення).

Станом на 31.10.2022 проти грипу щеплено 25 осіб, з них 14 осіб з груп ризику (у т.ч. 9 медичних працівників та 3 дитини).

Методом ПЛР обстежено 368 осіб, з них у 29,1% виявлено вірус SARS-CoV-2.

Важливо: Найефективнішим засобом попередження грипу є вакцинація. На сьогодні, в Україні пройшли реєстрацію та дозволені до використання три вакцини: Ваксігрип ТЕТРА (виробництва Санофі Пастер, Франція) та Джісі Флю (виробництва Грін Крос Корпорейшн, Корея).

Нагадаємо, харків'яни через Укропшту можуть оплачувати послуги ХТС без комісії.