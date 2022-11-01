01.11.2022 12:45 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік напав з ножем на знайомого

У Харківській області затримали чоловіка, який встромив ножа в шию приятеля по чарці.

Про злочин правоохоронцям повідомили лікарі, передає РЕДПОСТ.



29 жовтня до медичного закладу Ізюмського району був доставлений 37-річний чоловік з тілесними ушкодженнями.



Встановлено, що поранений разом із 28-річним товарищем розпивав спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт. В результаті молодик наніс знайомому удар ножем в шию.



Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



З місця події поліцейські вилучили речові докази.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.