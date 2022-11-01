Під Харковом чоловік напав з ножем на знайомого

У Харківській області затримали чоловіка, який встромив ножа в шию приятеля по чарці.
Про злочин правоохоронцям повідомили лікарі, передає РЕДПОСТ.
29 жовтня до медичного закладу Ізюмського району був доставлений 37-річний чоловік з тілесними ушкодженнями.
Встановлено, що поранений разом із 28-річним товарищем розпивав спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт. В результаті молодик наніс знайомому удар ножем в шию.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.
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