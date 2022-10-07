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07.10.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

На деокупованих теритоторіях Харківської області відновлюють теле-та радіомовлення

У Вовчанській громаді запрацювало «Українське радіо».

радіо
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням ХОВА.
 
Повідомляється, що на деокупованих територіях Харківської області ведуться ремонтні роботи з відновлення теле-та радіомовлення. Таким чином,з 7 жовтня Перший канал «Українського радіо» почав мовити у Вовчанській громаді.
 
Мовлення було відновлено спільними зусиллями Харківської ОВА, Харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Управління СБУ в Харківській області, ГУ ДСНС України в Харківській області та іншими профільними службами.
 
Тим часом в Ізюмі проводять роботи з очистки радіостанції від завалів. У Куп’янську очікують на відновлення електропостачання до станції. Після цього в обох містах фахівці розпочнуть відновлення антенно-фідерних систем.
 
Першочергово планують відремонтувати радіопередавачі та антенно-фідерні системи ФМ-діапазону. Згодом зможуть відновити аналогове та цифрове телебачення.
 
У селищі Великий Бурлук уже налагоджено цифрове телевізійне мовлення в стандарті DVB-T2 та радіомовлення програми «Українське радіо» в ФМ-діапазоні, але поки на території ще працюють над відновленням електроживлення.
 
Крім цього, роботи ведуться у селі Байрак Ізюмського району. Враховуючи повне руйнування станції та висотної споруди, знищення технологічного обладнання станції, тут розглядаються альтернативи щодо запуску мовлення.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють електропостачання у Чугуївському районі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, радио
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