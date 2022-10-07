07.10.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

На деокупованих теритоторіях Харківської області відновлюють теле-та радіомовлення

У Вовчанській громаді запрацювало «Українське радіо».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням ХОВА.

Повідомляється, що на деокупованих територіях Харківської області ведуться ремонтні роботи з відновлення теле-та радіомовлення. Таким чином,з 7 жовтня Перший канал «Українського радіо» почав мовити у Вовчанській громаді.

Мовлення було відновлено спільними зусиллями Харківської ОВА, Харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Управління СБУ в Харківській області, ГУ ДСНС України в Харківській області та іншими профільними службами.

Тим часом в Ізюмі проводять роботи з очистки радіостанції від завалів. У Куп’янську очікують на відновлення електропостачання до станції. Після цього в обох містах фахівці розпочнуть відновлення антенно-фідерних систем.

Першочергово планують відремонтувати радіопередавачі та антенно-фідерні системи ФМ-діапазону. Згодом зможуть відновити аналогове та цифрове телебачення.

У селищі Великий Бурлук уже налагоджено цифрове телевізійне мовлення в стандарті DVB-T2 та радіомовлення програми «Українське радіо» в ФМ-діапазоні, але поки на території ще працюють над відновленням електроживлення.

Крім цього, роботи ведуться у селі Байрак Ізюмського району. Враховуючи повне руйнування станції та висотної споруди, знищення технологічного обладнання станції, тут розглядаються альтернативи щодо запуску мовлення.