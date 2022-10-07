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07.10.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють електропостачання у Чугуївському районі

Енергетики проводять ремонтні роботи біля села Коробочкине.

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що ремонтні бригади Чугуївського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" розпочали відновлювальні роботи поблизу села Коробочкине Чугуївського району. 
Через активні бойові дії електропостачання в селі відсутнє майже з початку війни.
 
"За нашими оцінками, тут було пошкоджено близько 80% повітряних ліній електропередачі 6 кВ та 0,4 кВ. Але ми обов'язково все відновимо. Населення та соціальна сфера будуть зі світлом", - запевнив начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.
 
Енергетикам поки що важко говорити про конкретні строки відновлення, адже триває робота саперів. Територія навколо села надзвичайно забруднена мінами та різного роду вибухівкою: тільки за четвер, 6 жовтня, надзвичайники знешкодили декілька боєприпасів поблизу ліній електропередачі.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули аварії на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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