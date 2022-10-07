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07.10.2022  15:53   Дмитро Колонєй

Афера на соцвиплатах та як їх запобігти: поради харківської кіберполіції

Харківські правоохоронці попереджають про поширення фейкової інформації про соцвиплати.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, шахраї створюють сторінки-клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Для реалізації злочину використовують фішинг.
 
Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі шахраям. Маючи дані карток громадян, вони привласнюють гроші з рахунків.

Як уникнути шахрайських схем 

  • отримувати інформацію, особливо з приводу виплат, лише з офіційних джерел
  • не переходити за сумнівними посиланнями
  • не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім
  • у разі підозри шахрайських дій - негайно повідомляти правоохоронним органам.

Важливо

офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифікованими (містити позначку ✔️)
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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