    
Главная Новини Харкова Суспільство Робота в Харківській області: ТОП-10 пропозицій тижня
07.10.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

Робота в Харківській області: ТОП-10 пропозицій тижня

Станом на 6 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1154 вакансії.

робота Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1. Лікар-ендокринолог – 20000 грн
  • 2. Інженер-проектувальник – 16000 грн 
  • 3. Психолог – 12000 грн
  • 5. Фурнітурник – 12000 грн
  • 4. Менеджер (управитель) з маркетингу – 8700 грн
  • 6. Інспектор (пенітенціарна система) – 9000 грн
  • 7. Касир товарний (вантажний) – 8000 грн
  • 8. Бармен  – 7200 грн
  • 9. Агент з постачання – 7120 грн
  • 10. Жилувальника м’яса – 7000 грн
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  работа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Економіка та промисловість Біженці в Чехії: скільки українців знайшли роботу 19.09 Суспільство В Україні розпочав роботу «Єдиний портал вакансій» 07.09 Суспільство Стало відомо, якій частині біженців вдалося знайти роботу за кордоном
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 