07.10.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Робота в Харківській області: ТОП-10 пропозицій тижня

Станом на 6 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1154 вакансії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:

1. Лікар-ендокринолог – 20000 грн

2. Інженер-проектувальник – 16000 грн

3. Психолог – 12000 грн

5. Фурнітурник – 12000 грн

4. Менеджер (управитель) з маркетингу – 8700 грн

6. Інспектор (пенітенціарна система) – 9000 грн

7. Касир товарний (вантажний) – 8000 грн

8. Бармен – 7200 грн

9. Агент з постачання – 7120 грн

10. Жилувальника м’яса – 7000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.