07.10.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварії на водоводах

Фахівці оперативно усунули аварію на магістралі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 6 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 15 пошкоджень на водоводах та упорядкували 18 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію на магістралі діаметром 300 мм на вул. Академіка Павлова.

«Діяли за заздалегідь спланованою та налагодженою схемою. Виявивши пошкодження, маючи всі необхідні матеріали, досвідчені районні бригади оперативно усунули аварійну ситуацію. Після завершення ремонтних робіт обов'язково впорядкували територію. Сьогодні розпочали проведення комплексних відновлювальних заходів на ділянці магістралі діаметром 150 мм на вул. Шевченка», - зазначив начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Сьогодні, 7 жовтня, бригадами АВР Комлексу «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 12 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, що зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».