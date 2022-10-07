07.10.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень

Придбання цінних паперів підтримує економіку та армію України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що Дія запустила інвестиційний інструмент— військові облігації. Вартість однієї військової облігації — від 900 гривень. Придбати їх можна необмежену кількість.

Таким чином, українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень лише за 3 дні. Найпопулярніші облігації в Дії — Донецьк та Маріуполь.

«Купуючи облігації, ви не тільки підтримуєте державу, а й отримуєте прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками»,- зазначили в Мінцифрі.

Нагадаємо, всю інформацію про військові облігації в Дії можна дізнатись на офіційному порталі