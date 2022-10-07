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07.10.2022  12:06   Рита Парфенова

Під Харковом затримали колаборанта, який був старостою села при окупантах

Так званому «старості» села Борисівка повідомлено про підозру.

Новини Харкова: повідомлено про підозру так званому «старості» села Борисівка

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Установлено, що 64-річний мешканець с. Борисівка Харківського району під час окупації населеного пункту співпрацював з військовими країни-агресора.

Так, у червні колаборант прийняв пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «старости» с. Борисівка.

Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, взято під варту 58-річного чоловіка, який погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду в.о. керівника КП «Благоустрій міста» самопроголошеної «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков
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