07.10.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Kharkiv MeetDocs назвав переможців

Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs проходив 6 днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на організаторів кінофестивалю.

Повідомляється, що на Національному конкурсі Kharkiv MeetDocs був представлений 21 фільм та понад 70 коротких метрів «Бардаку». Серед усіх творчих робіт перемжцем заходу став фільм Назовні / Outside режисера Olha Zhurba. Переможцем глядацького голосування став фільм «Плай» режисера Єві Джишіашвілі.

Варто зазначити, що режисерок нагородили грошовими призами та статуетками.

Також на фестивалі нагородили спеціальною відзнакою стрічку Тихого Володимира «День українського добровольця».

Найкращим фільмом за думкою журі від Союзу кінокритиків стали Terykony Taras Tomenko. Спеціальні відзнаки отримали «Назовні» Ольги Журбі та «Плай» Єві Джишіашвілі.

Нагадаємо, кінофестиваль Kharkiv MeetDocs з метою безпеки цього року пройшов у Києві у змішаному форматі.