07.07.2022 13:30 Виталий Хиневич

Фестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Украине

Фестиваль документального и художественного кино вскоре объявит о старте подачи заявок на участие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Kharkiv MeetDocs.

По словам организаторов кинофестиваля, мероприятие пройдет осенью, а именно с 1 по 6 октября, в гибридном формате и объединит тысячи представителей индустрии не только в Украине, но и за рубежом.

Kharkiv MeetDocs выбрали своим символом памятник Тарасу Шевченко в Харькове, укрепленный мешками с песком.

«В этом году, как и 5 лет подряд, мы являемся культурным голосом восточных регионов Украины. И сегодня этот голос должен звучать еще громче. Согласно разрушительным событиям последних месяцев, мы изменили визуальную концепцию: теперь у нас есть два акцентных цвета — синий и желтый.

Символы нашей свободы, независимости и веры в победу. Баланс черно-белого – оттенки войны, в которой сегодня живут миллионы украинцев. А дополнительный красный символ важного, того, о чем необходимо говорить. Это одновременно цвет пролитой крови в борьбе за свободу и цвет неописуемой любви, которая нас объединила» »,- отметили организаторы кинофестиваля.