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07.07.2022  13:30   Виталий Хиневич

Фестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Украине

Фестиваль документального и художественного кино вскоре объявит о старте подачи заявок на участие.

Kharkiv MeetDocs
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Kharkiv MeetDocs.
 
По словам организаторов кинофестиваля, мероприятие пройдет осенью, а именно с 1 по 6 октября, в гибридном формате и объединит тысячи представителей индустрии не только в Украине, но и за рубежом.
 
Kharkiv MeetDocs выбрали своим символом памятник Тарасу Шевченко в Харькове, укрепленный мешками с песком. 
 
 «В этом году, как и 5 лет подряд, мы являемся культурным голосом восточных регионов Украины. И сегодня этот голос должен звучать еще громче. Согласно разрушительным событиям последних месяцев, мы изменили визуальную концепцию: теперь у нас есть два акцентных цвета — синий и желтый.
 
Символы нашей свободы, независимости и веры в победу. Баланс черно-белого – оттенки войны, в которой сегодня живут миллионы украинцев. А дополнительный красный символ важного, того, о чем необходимо говорить. Это одновременно цвет пролитой крови в борьбе за свободу и цвет неописуемой любви, которая нас объединила» »,- отметили организаторы кинофестиваля.
 
Напомним, Кейт Бланшетт выпустила документальный фильм про Харьков.
 
Источник:   Kharkiv MeetDocs
 Тэги:  kharkiv meetdocs
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