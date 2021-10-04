04.10.2021 16:35

Юбилейный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил победителей

Пятый Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, который проходил с 26 сентября по 2 октября, объявил победителей конкурсных программ и питчинг.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Церемония награждения состоялась 1 октября во харьковском Promodo HUB.

Организаторы фестиваля получили 283 заявки на участие из 17 стран мира, 42 из которых были отобраны для участия в конкурсных программах фестиваля. Победители были определены в пределах Международного конкурса (6 фильмов), Национального конкурса (6 фильмов) и Конкурса украинского короткометражного независимого кино «Бардак» (30 фильмов). На питчинг фестиваль получил 50 заявок проектов полного игрового метра на стадии девелопмента.

«Сегодня последний зрительский день, когда вы можете посмотреть фильмы-победители. На самом деле, подготовка фестиваля - это очень сложный процесс и в этом году мы это почувствовали как никогда. Поэтому мы искренне благодарим наших зрителей, участников, партнеров. И особенно - Госкино и Федеративное Министерство иностранных дел Германии, благодаря которым все произошло», - отметила директор фестиваля Евгения Кригсхайм.

Победителем Национального конкурса, который в этом году состоялся второй раз, стал фильм «Земля Ивана» режиссера Андрея Лисецкого. Лента рассказывает об Иване Приходько, одном из последних народных художников Украины. Членами жюри конкурса выступили международные эксперты: Нильс Бьокамп, режиссер, продюсер, шоуранер документальных фильмов, Бриджит О'Ши, основательница Ассоциации документальных фильмов в Европе, член консультативных советов B2B Doc и DMZ Docs, и Лукас Питшайдер, режиссер, основатель и руководитель кинофестиваля Dolomitale Film Festival.

«Этот документальный фильм - это больше, чем просто портрет одной интересного человека, и путешествие к корням украинского искусства. У нас, как у представителей других стран, создается впечатление, что мы заглянули в душу страны. Режиссер мастерски сочетает личный и художественный подход с прекрасной картинкой и трогательной музыкой» , - отметило жюри.

Специальную награду от жюри получил фильм «Собаки хороших людей не кусают» режиссера Анастасии Максимчук.

«Это путешествие героя, во время которого из-за несправедливости и уязвимости животных демонстрируется жестокость мира, в котором мы живем. Важный фильм, в котором пересекаются исследования, искусство и человечество», - прокомментировали свой выбор члены жюри.

Победитель Международного конкурса - лента «Удаленный лай собак» режиссера Симона Леренґа Вильмонт. Фильм наблюдает за судьбой 10-летнего Олега, чья жизнь перевернулась вверх ногами из-за войны на востоке Украины. Лучший фильм выбрали зрители путем голосования на официальном сайте фестиваля. В этом году тема международного конкурса - «Украина глазами мира» - посвящена 30-й годовщине независимости Украины.

Обладателем приза зрительских симпатий стал фильм «Будем, гей. Диалоги о достоинстве» режиссеров Евгения Лесного и Андрея Трашкалева. Фильм построен на разговоре четырех совершенно разных людей, которых объединяет достоинство.

Дизайн статуэток победителей разрабатывала харьковская студия AZA NIZI MAZA.

В конкурсе украинского короткометражного независимого кино «Бардак» соревновались 30 лент, среди которых лучший фильм выбрали зрители на сайте фестиваля. Им стал анимационный фильм «Оригами» (2021) от команды Zajno, рассказывающий историю человека, который потерял жену и погрузился в искусство оригами. Лучшим фильмом по решению членов жюри стала экспериментальная лента режиссера Елены Гудковой S [QUARE] D (2021).

Специальные награды от членов жюри конкурса также получили:

S [QUARE] D (2021), реж. Елены Гудковой от композитора, режиссера, сценариста и лауреата «Бардак» 2019 Александра Шимко за «концептуальность и глубину идеи, тонкое символическое художественное воплощение, изысканное переосмысление привычных образов, музыкальность в монтаже и уникальную атмосферу»,

Romani dance (2020), реж. Виталия Гавура от доктора наук по социальным коммуникациям и профессора кафедры управления социальными коммуникациями ХНЭУ им. Семена Кузнеца Виктории Чекштуринои за «впечатляющую силу характера, открытость и честность молодой женщины, интересные художественные приемы, через которые раскрыты детали свадебного ритуала ромов»,

«Вася Клюквин» (2021), реж. Алексея Киселева от режиссера и сценариста Александра Онуфриева за «позитивный взгляд на серую обыденность».

Специальные награды от фестиваля получили:

«Ужас, какое счастье» (2021), реж. Артура Садовникова и Елены Кутиновой за «верность выбранному способу повествования»,

«Потeрпи немного» (2020), реж. Елены Гончаренко за «способность поражать».

По решению жюри финалистом питчинг кинопроектов в пределах индустриальной секции Meet Film Industry стал проект режиссера Оксаны Войтенко и продюсера Екатерины Кармалиты «Свободный человек. Горизонт». Проект получил денежный приз в размере 25 000 гривен, меценатом которого выступил член жюри питчинга соучредитель кинокомпании Real Pictures, креативный продюсер Original Content и куратор направления Starlight Originals в медиахолдинга StarLightMedia Алексей Гладушевский. В состав жюри также вошли народный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Сергей Буковский и продюсер компании Star Media и председатель Экспертного совета Украинского телевизионной академии Виктория Бурдукова .

Партнер фестиваля компания StarMedia определила своего победителя - фильм «Кинбурн. Территория свободных» режиссера Елизаветы Свекла. Проект получил особый приз - бесплатное обучение на любом курсе в StarMedia School.

В рамках индустриальной секции также прошли мастер-классы и воркшопы представителей украинской и мировой киноиндустрии: сценариста Антона Базелинского, продюсерок Надежды Грачевой, Виктории Бурдуков и Леоноры Пащенко, продюсера Нильса Бьокампа, режиссера Тараса Дроня, культурного менеджера Бриджит О'Ши .

Зрители также имели возможность пообщаться с творческими группами фильмов внеконкурсной программы «Стоп-Земля» (2021), «С завязанными глазами» (2020), «Надо еще выжить» (2021), «Соль с Бонневиль» (2020), «Этот дождь никогда не кончится» (2020).

В последний день фестиваля, 2 октября, гости фестиваля могли посмотреть фильмы-победители в офлайн-формате в харьковском Invite HUB. Зрители телеканала Simon также смогли посмотреть знаковые фильмы разных лет о событиях на Востоке Украины в рамках программы Meet Retrospective.

Фестиваль Kharkiv MeetDocs 2021 прошел при поддержке Auswärtiges Amt (Федеральное министерство иностранных дел Германии) и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Напомним, в Харькове прошел 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.