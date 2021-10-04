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04.10.2021  14:45   Виталий Хиневич

Главное танцевальное событие года прошло в Харькове

В Харькове прошел 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.

В Харькове прошел международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Фестиваль проходил 2 и 3 октября в харьковском Дворце спорта, в нем приняли участие около 1000 танцевальных пар и 120 судей. Участники и судьи представляли 9 государств (Украина, Англия, США, Германия, Италия, Израиль, Турция, Молдова, Россия) и 40 городов Украины.
 
Открыл UkrDanceCup Игорь Терехов, под чьим патронатом прошел «Кубок мэра».
 
«Я хочу пожелать вам всем выступить достойно, хочу чтобы сегодня дух состязания присутствовал в этом зале, чтобы вы показали всё, на что вы способны. И, конечно, чтобы победил сильнейший. У нас у всех будет замечательное настроение, потому что вы городу Харькову дарите праздник», — обратился Игорь Терехов к участникам.
 
Команда Харькова по итогам конкурса победила в командных соревнованиях. 
 
А победителями во взрослой категории латиноамериканской программы стали киевляне Максим Бигус и Карина Реус. 
 
В этом году особое внимание уделили социальной направленности фестиваля, были созданы инклюзивные условия для участников с особыми потребностями. 
 
Как и в прошлые годы, для проведения фестиваля Дворец спорта был полностью преображен, чтобы соответствовать высокому международному статусу мероприятия. 
 
«Этот турнир действительно получил право проводить «Кубок мэра» при поддержке Игоря Терехова. В фестивале принимают участие именитые судьи, великолепные профессиональные пары, не говоря уже об украинском составе с чемпионскими титулами», — отметил Игорь Богданов, соорганизатор фестиваля, глава ФСТ «Спартак». 
 
Напомним, восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City», приуроченный ко Дню физкультуры и спорта, прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
 
Тэги:  ukr dance cup 2021, харьков
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