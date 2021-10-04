04.10.2021 14:45 Виталий Хиневич

Главное танцевальное событие года прошло в Харькове

В Харькове прошел 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Фестиваль проходил 2 и 3 октября в харьковском Дворце спорта, в нем приняли участие около 1000 танцевальных пар и 120 судей. Участники и судьи представляли 9 государств (Украина, Англия, США, Германия, Италия, Израиль, Турция, Молдова, Россия) и 40 городов Украины.

Открыл UkrDanceCup Игорь Терехов, под чьим патронатом прошел «Кубок мэра».

«Я хочу пожелать вам всем выступить достойно, хочу чтобы сегодня дух состязания присутствовал в этом зале, чтобы вы показали всё, на что вы способны. И, конечно, чтобы победил сильнейший. У нас у всех будет замечательное настроение, потому что вы городу Харькову дарите праздник», — обратился Игорь Терехов к участникам.

Команда Харькова по итогам конкурса победила в командных соревнованиях.

А победителями во взрослой категории латиноамериканской программы стали киевляне Максим Бигус и Карина Реус.

В этом году особое внимание уделили социальной направленности фестиваля, были созданы инклюзивные условия для участников с особыми потребностями.

Как и в прошлые годы, для проведения фестиваля Дворец спорта был полностью преображен, чтобы соответствовать высокому международному статусу мероприятия.

«Этот турнир действительно получил право проводить «Кубок мэра» при поддержке Игоря Терехова. В фестивале принимают участие именитые судьи, великолепные профессиональные пары, не говоря уже об украинском составе с чемпионскими титулами», — отметил Игорь Богданов, соорганизатор фестиваля, глава ФСТ «Спартак».

Напомним, восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City», приуроченный ко Дню физкультуры и спорта, прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.