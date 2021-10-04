04.10.2021 14:30

Опровержение мифов вокруг укрупнения лесхозпредприятий

В последнее время в социальных сетях распространяется ложная информация, касающаяся оптимизации государственных лесохозяйственных предприятий.

В Гослесагентстве решили развенчать эти мифы:

Миф 1. Укрупнение лесхозов равно ликвидации предприятий

В этом году начался процесс укрупнения государственных лесохозяйственных предприятий. Цель - совершенствование организации и управления производственно-хозяйственной деятельности и улучшения финансового состояния предприятия.

Экономическими преимуществами станет увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции, повышение эффективности производства предприятия, возникновение предпосылок для масштабного внедрения достижений научно-технического прогресса, роста производительности труда, увеличения прибыли и рентабельности производства.

Решение о той или иной модели укрупнения не проводились в кабинетах. К обсуждению были привлечены заинтересованные стороны на местах.

Миф 2. Все работники будут уволены

Укрупнение государственных предприятия никоим образом не повлияет на выполнение комплекса мероприятий, связанных с ведением лесного хозяйства и деятельность основных квалифицированных работников отрасли (лесничих, мастеров леса, лесников) и рабочих лесокультурных (лесохозяйственных) работ. Пересмотра потребует исключительно состав административного персонала.

Миф 3. Громады останутся без налогов

Местные налоги и сборы, которые платят государственные лесохозяйственные предприятия, сегодня и после укрупнения будут уплачиваться в бюджеты тех же громад, поскольку главные структурные подразделения (лесничества) не ликвидируются, но не объединяются. То есть рентная плата за специальное использование лесных ресурсов и налог за лесные земли в соответствии с действующим законодательством так и будет перечисляться в местный бюджет по местонахождению лесного участка. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисленный работникам структурных подразделений (лесничеств, нижних складов и т.д.), будет перечисляться в местный бюджет по местонахождению такого подразделения.