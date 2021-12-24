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24.12.2021  21:09   Дмитрий Колоней

Мороз остановил рубку елок в лесхозе Харьковской области

Пока не стоит ждать новых елок - склады на Харьковщине стоят пустые.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на KHARKIV Today, рубку елок в "Чугуево-Бабчанском лесхозе" приостановили из-за того, что  мороз делает деревья хрупкими. Отражается он и на хвое, которая опадает, ломаются ветки. В результате елки становятся не такими красивыми, как их хотят видеть люди на празднике. 
 
Елки не будут продавать с субботы 25 декабря до понедельника 27 декабря, так как заготовленных елок нет на складах.
 
 
Во вторник 28 декабря новогодние деревья можно будет купить с 8:00 до 12:00 возле конторы лесхоза в поселке Кочеток, улица Чугуевская, 58 и торговой площадки Рассадника возле Кочетокского лесничества №1 (Чугуевский район). В среду 29 декабря и четверг 30 декабря там будут работать с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Елки советуют выбирать до 15:00, пока светло. 
 
Цены на новогодние деревья в лесхозе стартуют от 108 гривен. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что открыто голосование за лучшую елку Украины.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  елки, новый год, харьков, лесхоз, рубка
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