24.12.2021 21:09 Дмитрий Колоней

Мороз остановил рубку елок в лесхозе Харьковской области

Пока не стоит ждать новых елок - склады на Харьковщине стоят пустые.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на KHARKIV Today, рубку елок в "Чугуево-Бабчанском лесхозе" приостановили из-за того, что мороз делает деревья хрупкими. Отражается он и на хвое, которая опадает, ломаются ветки. В результате елки становятся не такими красивыми, как их хотят видеть люди на празднике.

Елки не будут продавать с субботы 25 декабря до понедельника 27 декабря, так как заготовленных елок нет на складах.

Во вторник 28 декабря новогодние деревья можно будет купить с 8:00 до 12:00 возле конторы лесхоза в поселке Кочеток, улица Чугуевская, 58 и торговой площадки Рассадника возле Кочетокского лесничества №1 (Чугуевский район). В среду 29 декабря и четверг 30 декабря там будут работать с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Елки советуют выбирать до 15:00, пока светло.

Цены на новогодние деревья в лесхозе стартуют от 108 гривен.