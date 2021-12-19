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19.12.2021  21:38   Евгений Клочко

На Новых Домах девушка спилила елку в частном секторе (видео)

В районе Новых Домов девушка спилила елку и попыталась сбежать с добычей.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал Харьков 1654, девушка в районе Новых Домов у одного из частных домов спилила небольшую елку и попыталась скрыться. Однако ее заметили очевидцы и погнались за ней. 
 
Отмечается, что в ходе задержания она порвала куртку одному из преследователей.
 
Автор видео также уточнил, что елку посадили всего несколько лет назад и за ней ухаживали.
 
Ранее мы сообщали, что в Харькове огласили приговор мужчине, который за полтора месяца украл 40 мусорных урн.
 
Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  елка, полиция, харьков
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