19.12.2021 21:38 Евгений Клочко

На Новых Домах девушка спилила елку в частном секторе (видео)

В районе Новых Домов девушка спилила елку и попыталась сбежать с добычей.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал Харьков 1654, девушка в районе Новых Домов у одного из частных домов спилила небольшую елку и попыталась скрыться. Однако ее заметили очевидцы и погнались за ней.

Отмечается, что в ходе задержания она порвала куртку одному из преследователей.

Автор видео также уточнил, что елку посадили всего несколько лет назад и за ней ухаживали.

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