19.12.2021 20:38 Анжелика Демидова

На метеостанции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордное количество снега

В Национальном Антарктическом научном центре (НАНЦ) зарегистрировали небывалый уровень снега за последние 20 лет, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно сообщению Центра.

Высота снега составляет 2,75 м, это наибольшее значение за последние два десятилетия. И снег на острове продолжает идти, и это при том, что в Антарктиде сейчас лето.

"К празднику Святого Николая наши полярники получили необычный подарок - 2,75 м снега! Они героически откапываются из снега уже много дней подряд. Интересно, такой огромный презент от Николая, значит, что украинские зимовщики были дуууууже учтивыми предыдущий год?:)", - передают сотрудники "Вернадского" на своей странице в Фейсбуке.

Полярники также сообщают, что их соседи, пингвины, от снежного нашествия не пострадали. Из гнёзд, которые расположены в низинах и полностью засыпаны снегом, птицы продолжают высиживать яйца. Но беспокоиться о них не стоит, уверяют полярники, т.к. пингвины приспособлены к таким условиям.

"Они сами откапывают гнёзда, делая телом трубы в снегу. А чтобы передвигаться по глубокому снегу, они не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч! Но, несмотря на приспособленность и пингвинов, и наших зимовщиков к таким погодным условиям, желаем, чтобы это снежное "нашествие" наконец-то завершилось, и на наш остров пришло настоящее лето - хоть и антарктическое" ,- пишут полярники.

А тем временем команда Украинской антарктической экспедиции готовится к встрече Нового года, который там отмечают дважды в 19.00. по киевскому времени, а потом в полночь по антарктическому. И встречать 2022 год они будут при свете солнца, ведь сейчас на Южном полюсе, где царит вечная мерзлота, полярный день и солнце практически не садится за горизонт.

Напомним, 14 декабря в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новый арктический рекорд , который больше подходит для Средиземноморья.