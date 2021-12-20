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20.12.2021  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 декабря

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. В течение суток ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 декабря 2021 года

Активный «ныряющий» циклон Neo покидает Харьковскую область. В понедельник еще будет небольшой мокрый снег, западный ветер, 7-12 м/с. На дорогах гололед. А со вторника в Харьков придут морозы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 20 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 48. Температура воздуха 0...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Негативного влияния космической погоды бояться не стоит. Геоимагнитные колебания сегодня будут минимальными.

Народные приметы. Если стоит ясная погода – скоро будут морозы.

Если солнце прячется в облаках – будет снегопад. Если оно окутано туманным кругом (застилает дымка), то быть пурге.

Если снег лежит мокрый, то лето будет влажным и дождливым. Если сухой, то и лето будет сухим.

Погода 20 декабря является зеркальным отражением январской погоды. А следующие 11 дней показывают погоду на следующие месяцы. Так, погода 21 декабря показывает февраль, 22 декабря – март и так далее.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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