24.12.2021 10:25 Виталий Хиневич

Открыто голосование за лучшую елку Украины

24 декабря начал работу сайт, на котором жители страны могут проголосовать за лучшую елку Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «ЛУНМісто».

Сообщается, что зайдя на сайт, человек может посмотреть новогодних красавиц и проголосовать за них. Главные атрибуты празднования Нового года установлены в различных городах Украины. Более того, доступна возможность рассмотреть дерево в малейших деталях и под различным углом.

Участие в конкурсе принимает более 20 елок, которые расположены на центральных улицах городов. В прошлом году свои голоса отдали около 1 миллиона пользователей сети интернет, избрав самую красивую новогоднюю елку страны.

Таким образом определив топ-3 лучших новогодних елок:

3 место – центральная елка в Черкассах;

2 место – невероятное трио елок в Луцке;

1 место – новогодняя красавица в городе Николаеве.