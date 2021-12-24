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24.12.2021  10:25   Виталий Хиневич

Открыто голосование за лучшую елку Украины

24 декабря начал работу сайт, на котором жители страны могут проголосовать за лучшую елку Украины.

Елка в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «ЛУНМісто».
 
Сообщается, что зайдя на сайт, человек может посмотреть новогодних красавиц и проголосовать за них. Главные атрибуты празднования  Нового года установлены в различных городах Украины. Более того, доступна возможность рассмотреть дерево в малейших деталях и под различным углом.
 
Участие в конкурсе принимает более 20 елок, которые расположены на центральных улицах городов. В прошлом году свои голоса отдали около 1 миллиона пользователей сети интернет, избрав самую красивую новогоднюю елку страны.
 
Таким образом определив топ-3 лучших новогодних елок:
 
  • 3 место – центральная елка в Черкассах;
  • 2 место – невероятное трио елок в Луцке;
  • 1 место – новогодняя красавица в городе Николаеве.
Напомним, 19 декабря главная елка Харькова засияла красочными праздничными огнями.
 
Источник:   ЛУНМісто
 Тэги:  новогодняя елка, рейтинг, выбор, харьков
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