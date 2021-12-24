24.12.2021 10:59 Рита Парфенова

Штамм «Омикрон»: назван симптом, который проявлятся во время сна

Новый симптом у заболевших штаммом «Омикрон» проявляется настолько часто, что врачи рекомендуют включить его в официальный перечень симптомов.

Результаты наблюдения за заболевшими коронавирусом варианта «Омикрон» позволяют медикам выявлять новые симптомы заболеваия этим штаммом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское издание Daily Star.



Первоначально симптомы Covid-19 включали сухой непрерывный кашель, высокую температуру и потерю обоняния и вкуса. Теперь же врачи из Южной Африки, где первоначально появился «Омикрон», назвали пять новых симптомов штамма Омикрон коронавирусной болезни.



Ими являются:

боль в горле,

легкие мышечные боли,

сильная усталость,

сухой кашель,

ночная потливость.

Гипергидроз проявляется во время сна, причем заболевшие потеют даже в помещениях, где прохладно, и настолько сильно, что одежда и постельное белье становятся мокрыми насквозь. По мнению британских врачей, этот симптом проявляется настолько часто, что его уже следует добавить в список сайта национальной службы здравоохранения Великобритании.

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«Нам важно следить за этими симптомами, потому что, если мы собираемся отслеживать Омикрон здесь и во всем мире, нам необходимо иметь возможность тестировать людей с этими симптомами», – заявил доктор Амир Хан.



Также появляется все больше сообщений о том, что тесты бокового потока, каковыми являются экспресс-тесты, не подходят для Omicron, и все больше людей полагаются на ПЦР.