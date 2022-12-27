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27.12.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як правильно встановлювати новорічну ялинку

Дерево необхідно закріпити на стійкій основі.

як установити ялинку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що встановлювати дерево треба мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів, меблів та евакуаційних виходів, закріпивши його на стійкій основі.
 
Обираючи штучну ялинку, віддати перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на пакуванні). Розміщувати іграшки на ялинці треба рівномірно, за можливості не прикрашати ялинку паперовими іграшками.
 
Якщо є маленьких дітей — прикрашати ялинку легкими прикрасами, які не б’ються, не підвішувати на ялинку свічки та бенгальські вогні. Збирати штучну ялинку треба згідно з інструкцією.
 
Також треба тримати маленьких дітей під наглядом, коли вони перебувають у кімнаті з ялинкою, прикрашати дерево лише сертифікованими та справними гірляндами.
 
Нагадаємо, нова пам'ятна банкнота з'явилася в Україні до 300-річчя Григорія Сковороди.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  правила, новогодняя елка
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