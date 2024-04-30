30.04.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові затвердили нові Правила утримання домашніх тварин

Правила утримання домашніх тварин у місті Харкові затвердили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ .

Відповідне рішення було ухвалене з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань утримання домашніх тварин у Харкові та поводження з безпритульними тваринами на території громади.

Протягом 2023 року до Харківської міської ради надійшло 137 звернень громадян щодо порушень встановлених норм утримання безпритульних та домашніх тварин. Зокрема, харків’яни скаржились на те, що деякі власники тварин допускають їх самовигул та безконтрольне розмноження, а також не забезпечують належними умовами утримання.

Для вирішення цих та інших проблем були розроблені нові Правила утримання домашніх тварин. Вони посилюють відповідальність власників тварин за їх утримання, встановлюють норми площі для домашніх тварин, які утримуються в житловому приміщенні або вольєрі з урахуванням розміру тварини, тощо.

Крім того, згідно з новими правилами, власникам домашніх тварин забороняється вигулювати собак без повідця, а собак небезпечних порід (відповідний перелік затверджений постановою Кабміну), - без намордника поза межами огородженого майданчика для вигулу та дресирування собак.

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