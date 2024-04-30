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30.04.2024  14:01   Рита Парфенова

Наслідки ранкового обстрілу Харкова показали в прокуратурі (фото)

У результаті ворожих авіаударів по Харкову одна людина загинула, а ще вісім отримали поранення.

наслідки обстрілу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідчі Новобаварської та Київської окружних прокуратур міста Харкова розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) внаслідок авіаударів, які сталися приблизно о 10:00 30 квітня через дії збройних сил російської федерації.
 
наслідки обстрілу
 
У Холодногірському районі було зафіксовано влучання по території цивільного підприємства залізничної інфраструктури, де загинув 25-річний чоловік, а троє жінок та чоловік отримали травми. Це були співробітники підприємства.
 
наслідки обстрілу
 
У Київському районі внаслідок російської атаки пошкоджено гаражний кооператив, учбовий заклад та адміністративна будівля, а також виникла пожежа. Чотири мирні мешканці, двоє чоловіків та двоє жінок, постраждали.
 
наслідки обстрілу
 
Прокурори та слідчі поліції здійснюють всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 30 квітня військові рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.

наслідки обстрілу

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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