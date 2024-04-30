Наслідки ранкового обстрілу Харкова показали в прокуратурі (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідчі Новобаварської та Київської окружних прокуратур міста Харкова розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) внаслідок авіаударів, які сталися приблизно о 10:00 30 квітня через дії збройних сил російської федерації.

У Холодногірському районі було зафіксовано влучання по території цивільного підприємства залізничної інфраструктури, де загинув 25-річний чоловік, а троє жінок та чоловік отримали травми. Це були співробітники підприємства.

У Київському районі внаслідок російської атаки пошкоджено гаражний кооператив, учбовий заклад та адміністративна будівля, а також виникла пожежа. Чотири мирні мешканці, двоє чоловіків та двоє жінок, постраждали.

Прокурори та слідчі поліції здійснюють всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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