Про наслідки ударів по Харкову повідомив Ігор Терехов

Уранці 30 квітня військові рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.
Про це повідомив в етері національного марафону міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Зранку було влучання двох ракет по центральній частині міста Харкова. У Київському районі злучання було у гаражний кооператив. На жаль, понад 50 гаражів та автівок розтрощено. Друге влучання було по Холодногірському району.», – розповів Ігор Терехов.
За його словами, жодного військового об'єкту військових або автівок у місцях прильоту не було.
«На сьогоднішню хвилину ми маємо одного загиблого і також 9 людей отримали поранення різних ступенів важкості», – повідомив міський голова.
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