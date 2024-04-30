30.04.2024 12:53 Рита Парфенова

Про наслідки ударів по Харкову повідомив Ігор Терехов

Уранці 30 квітня військові рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив в етері національного марафону міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Зранку було влучання двох ракет по центральній частині міста Харкова. У Київському районі злучання було у гаражний кооператив. На жаль, понад 50 гаражів та автівок розтрощено. Друге влучання було по Холодногірському району.», – розповів Ігор Терехов.

За його словами, жодного військового об'єкту військових або автівок у місцях прильоту не було.

«На сьогоднішню хвилину ми маємо одного загиблого і також 9 людей отримали поранення різних ступенів важкості», – повідомив міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.