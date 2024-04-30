Внаслідок обстрілу КАБами міста Харків поранено чоловіка (фото)

Увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова,
Внаслідок цього обстрілу 42-річний чоловік отримав серйозні поранення, зокрема вибухову травму та уламкові поранення. Його госпіталізували до медичного закладу, де його стан оцінюється як середньої важкості.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для збору доказів та розслідування цієї трагедії. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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