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30.04.2024  08:06   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу КАБами міста Харків поранено чоловіка (фото)

Увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова,

росіяни обстріляли центр Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За попередніми даними, окупанти завдали удари двома авіабомбами, які потрапили на територію житлового комплексу та відкриту місцевість.
 
Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, а також на місцевості загорілася трава.
 

росіяни обстріляли центр Харкова

Внаслідок цього обстрілу 42-річний чоловік отримав серйозні поранення, зокрема вибухову травму та уламкові поранення. Його госпіталізували до медичного закладу, де його стан оцінюється як середньої важкості.

росіяни обстріляли центр Харкова

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для збору доказів та розслідування цієї трагедії. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ наводив повідомлення Ігоря Терехова про обстріл міста керованими авіабомбами.
 
росіяни обстріляли центр Харкова
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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