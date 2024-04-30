30.04.2024 08:06 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу КАБами міста Харків поранено чоловіка (фото)

Увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова,

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За попередніми даними, окупанти завдали удари двома авіабомбами, які потрапили на територію житлового комплексу та відкриту місцевість.

Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, а також на місцевості загорілася трава.

Внаслідок цього обстрілу 42-річний чоловік отримав серйозні поранення, зокрема вибухову травму та уламкові поранення. Його госпіталізували до медичного закладу, де його стан оцінюється як середньої важкості.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для збору доказів та розслідування цієї трагедії. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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