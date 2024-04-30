30.04.2024 08:25 Рита Парфенова

Пожежники гасили траву після авіаудару по середмістю Харкова

Протягом останніх 24 годин рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, підрозділи ДСНС 2 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Київському районі міста та Харківському районі області.

Вдень 29 квітня ворог завдав двох ударів по Київському району міста Харкова. Боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Сталося займання трави на відкритій території площею 150 кв.м. За попередніми даними 42-річний чоловік отримав травми.

У селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу загорілося сіно на площі 15 кв. м.

Загалом протягом доби з 29 по 30 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

Мешканцям с. Первомайське Куп’янського району рятувальники доставили 4 т. технічної води.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.