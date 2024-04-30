На Харківщині наші військові відбили спроби ворога прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спробу ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 квітня 2024 року.
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