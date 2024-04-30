30.04.2024 08:50 Рита Парфенова

На Харківщині наші військові відбили спроби ворога прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спробу ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у прикордонних районах і веде диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню наших військ на важливі напрямки. Також він збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону;

на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 квітня 2024 року.