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29.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку воїнами відбито 6 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населений пункт Велика Писарівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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