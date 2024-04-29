На Куп’янському напрямку воїнами відбито 6 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
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День вдалий для фінансових справ та придбань, особливо під час використання інтуїції. Час діяти та озвучувати свої плани.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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