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29.04.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

Обстріли та руйнування: Харківщина на ранок 29 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під вогнем знаходилася: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка. 
 
29 квітня 02:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. 
 
20:30 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Байрак. У подвір'ї підірвався на міни "пелюсток" 48-річний чоловік. Направлений до лікарні.
 
15:20 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік.
 
10:50 у м. Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. 
 
28 квітня 09:20 у м. Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове. 
 
За минулу добу на Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції, зокрема в межах області, в районі н.п. Копанка, Новосергіївка. 
 
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території, знищили 20 вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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