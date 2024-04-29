29.04.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Обстріли та руйнування: Харківщина на ранок 29 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під вогнем знаходилася: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка.

29 квітня 02:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

20:30 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Байрак. У подвір'ї підірвався на міни "пелюсток" 48-річний чоловік. Направлений до лікарні.

15:20 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік.

10:50 у м. Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік.

28 квітня 09:20 у м. Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

За минулу добу на Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції, зокрема в межах області, в районі н.п. Копанка, Новосергіївка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території, знищили 20 вибухонебезпечних предметів.

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