29.04.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі на міні підірвався чоловік: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В селі Байрак Ізюмського району на подвір'ї підірвався (попередньо на пелюстці) чоловік 1976 року народження.

Діагноз: вибухове поранення з пошкодженням правого ока. Постраждалого направлено до місцевої лікарні.

Також підрозділи ДСНС 2 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському районі Харківщині. В обох випадках горіла суха трава на загальній площі біля 6 га.

За цей період було здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню;

2 – на перевірку після обстрілів;

8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.