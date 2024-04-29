В Ізюмському районі на міні підірвався чоловік: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
День вдалий для фінансових справ та придбань, особливо під час використання інтуїції. Час діяти та озвучувати свої плани.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
влажность:
давление:
ветер: