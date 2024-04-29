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29.04.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі на міні підірвався чоловік: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В селі Байрак Ізюмського району на подвір'ї підірвався (попередньо на пелюстці) чоловік 1976 року народження. 
 
Діагноз: вибухове поранення з пошкодженням правого ока. Постраждалого направлено до місцевої лікарні.
 
Також підрозділи ДСНС 2 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському районі Харківщині. В обох випадках горіла суха трава на загальній площі біля 6 га.
 
За цей період було здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 2 – на перевірку після обстрілів;
  • 8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, харків
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