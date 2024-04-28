28.04.2024 13:35 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілу Куп'янська

За даними слідства, 28 квітня близько 10:50 російські військові обстріляли місто Купʼянськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок.

Отримав поранення 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог вдарив по місту з РСЗВ «Град».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що про ліквідацію наслідків обстрілів Харківської області розповіли рятувальники.