У прокуратурі показали наслідки обстрілу Куп'янська

За даними слідства, 28 квітня близько 10:50 російські військові обстріляли місто Купʼянськ.
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День ідеальний для планування, аналізу та завершення розпочатих справ, але не підходить для нових проектів чи авральної роботи. Зірки закликають до обережності та уважного зважування всіх аспектів перед прийняттям рішень.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Свято Входу Господнього в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається за тиждень до Великодня, шостої неділі Великого Посту.
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