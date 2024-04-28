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28.04.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

Про енергетичну ситуацію на Харківщині розповіли фахівці

Через ворожі обстріли залишаються знеструмленими жителі деяких населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.
 
Енергетики заживили 9,3 тисячі абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими внаслідок ворожих обстрілів 26,1 тисячі точок обліку. 
 
Через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 200 тисяч абонентів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби усувають наслідки обстрілу території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, який стався вночі, 27 квітня.
 
Тэги:  жкг, харків
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