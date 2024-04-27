27.04.2024 20:57 Рита Парфенова

В лікарні, по якій вдарила російська ракета, відновили водопостачання

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, який стався сьогодні вночі, 27 квітня.



Фото: РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив, що фахівцям вже вдалося відновити в медзакладі водопостачання в повному обсязі.



«Це був черговий цинічний обстріл росіян. У корпусі, біля якого стався вибух, перебувало більше 60 пацієнтів. Зараз їх перевели до інших приміщень лікарні», - розповів очільник міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби Харкова активно працюють над усуненням наслідків ворожого обстрілу в Салтівському районі.