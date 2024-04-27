В лікарні, по якій вдарила російська ракета, відновили водопостачання

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, який стався сьогодні вночі, 27 квітня.
Як передає РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив, що фахівцям вже вдалося відновити в медзакладі водопостачання в повному обсязі.
«Це був черговий цинічний обстріл росіян. У корпусі, біля якого стався вибух, перебувало більше 60 пацієнтів. Зараз їх перевели до інших приміщень лікарні», - розповів очільник міста.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби Харкова активно працюють над усуненням наслідків ворожого обстрілу в Салтівському районі.
Комментариев: 0
Сьогодні в гороскопі - максималізм у коханні, роботі, почуттях і навіть у лінощі. Також очікується непередбачуваність та спонтанність. Ваші почуття можуть раптово і сильно зрости, що може вплинути на різні аспекти вашого життя – від нових ділових інтересів до закоханості з першого погляду.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Нічний дощ ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: