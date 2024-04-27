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27.04.2024  14:41   Рита Парфенова

Як у Харкові ліквідують наслідки ракетного удару по психлікарні

Комунальні служби Харкова активно працюють над усуненням наслідків ворожого обстрілу в Салтівському районі.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомив в етері національного марафону міський голова Ігор Терехов, від ракетного удару постраждали усі комунікації. На території самої лікарні зараз працюють комунальники – їхнє завдання відновити подачу води, електрики та систему каналізації, передає РЕДПОСТ.

“Перш за все, нам потрібно відновити подачу води, бо розтрощений водогін, який заживляє цю лікарню. Крім цього, потрібно зробити, щоб було освітлення, бо декілька корпусів зараз знаходяться без освітлення, але за три чи чотири години ми відновимо все це. Крім цього, є ще порив каналізаційного колектору, який іде по території цієї лікарні. Це дуже важливо відновити. Для цього більше потрібно часу, щоб це зробити. Тут серйозніші руйнації, але ми ставимо собі за мету десь за цей день усе зробити, щоб була подана послуга каналізації“, – повідомив Терехов.

Крім цього співробітники Комунального підприємства "Харківблагоустрій" займаються прибиранням уламків скла та габаритного сміття на території пошкодженого медичного закладу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор у ніч на 27 квітня завдав ракетного удару по території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

 

 

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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