Як у Харкові ліквідують наслідки ракетного удару по психлікарні

Як повідомив в етері національного марафону міський голова Ігор Терехов, від ракетного удару постраждали усі комунікації. На території самої лікарні зараз працюють комунальники – їхнє завдання відновити подачу води, електрики та систему каналізації, передає РЕДПОСТ.



“Перш за все, нам потрібно відновити подачу води, бо розтрощений водогін, який заживляє цю лікарню. Крім цього, потрібно зробити, щоб було освітлення, бо декілька корпусів зараз знаходяться без освітлення, але за три чи чотири години ми відновимо все це. Крім цього, є ще порив каналізаційного колектору, який іде по території цієї лікарні. Це дуже важливо відновити. Для цього більше потрібно часу, щоб це зробити. Тут серйозніші руйнації, але ми ставимо собі за мету десь за цей день усе зробити, щоб була подана послуга каналізації“, – повідомив Терехов.

Крім цього співробітники Комунального підприємства "Харківблагоустрій" займаються прибиранням уламків скла та габаритного сміття на території пошкодженого медичного закладу.

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