На Харківщині браконьєр наловив риби майже на 40 тисяч гривень

Як повідомляє повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 24 квітня 2024 року під час рибоохоронних заходів було виявлено громадянина, який здійснював вилов риби під час нерестової заборони, використовуючи заборонені знаряддя лову. В результаті цього порушення було зафіксовано вилов 17,5 кг риби, в тому числі ліна, карася сріблястого і товстолобика, за допомогою льосових сіток.

За цим фактом був складений протокол згідно з ч.4 ст.85 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству, оцінені у розмірі 38 403 гривень, а також вилучено заборонені знаряддя лову і конфісковано незаконно добуті водні біоресурси.

В Управлінні нагадали, що наразі на водних об’єктах Харківської області повністю заборонений вилов водних біоресурсів через любительське, спортивне і промислове рибальство, а також заборонена навігація певних видів суден.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства або маєте інші повідомлення щодо незаконної діяльності у сфері рибного господарства, просимо негайно повідомляти на гарячу лінію за номером: (099) 549-23-59.

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