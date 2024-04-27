    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині браконьєр наловив риби майже на 40 тисяч гривень
27.04.2024  15:31   Рита Парфенова

На Харківщині браконьєр наловив риби майже на 40 тисяч гривень

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області розкрило випадок порушення правил рибальства в Харківському районі.

В Харківському районі порушник наніс збитків рибному господарству

Як повідомляє повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 24 квітня 2024 року під час рибоохоронних заходів було виявлено громадянина, який здійснював вилов риби під час нерестової заборони, використовуючи заборонені знаряддя лову. В результаті цього порушення було зафіксовано вилов 17,5 кг риби, в тому числі ліна, карася сріблястого і товстолобика, за допомогою льосових сіток.

За цим фактом був складений протокол згідно з ч.4 ст.85 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству, оцінені у розмірі 38 403 гривень, а також вилучено заборонені знаряддя лову і конфісковано незаконно добуті водні біоресурси.

В Управлінні нагадали, що наразі на водних об’єктах Харківської області повністю заборонений вилов водних біоресурсів через любительське, спортивне і промислове рибальство, а також заборонена навігація певних видів суден.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства або маєте інші повідомлення щодо незаконної діяльності у сфері рибного господарства, просимо негайно повідомляти на гарячу лінію за номером: (099) 549-23-59.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині троє чоловіків завдали шкоди рибному господарству на понад 181 тисячу гривень.
Тэги:  риба, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Кулінарні рецепти Готуємо пісний форшмак із оселедця 21.03 Кулінарні рецепти Готуємо мінтай із лимоном на пару 26.02 Надзвичайні події На ринках Харківщини виявили рибу без документів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 