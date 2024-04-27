На Харківщині браконьєр наловив риби майже на 40 тисяч гривень

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області розкрило випадок порушення правил рибальства в Харківському районі.
Комментариев: 0
Сьогодні в гороскопі - максималізм у коханні, роботі, почуттях і навіть у лінощі. Також очікується непередбачуваність та спонтанність. Ваші почуття можуть раптово і сильно зрости, що може вплинути на різні аспекти вашого життя – від нових ділових інтересів до закоханості з першого погляду.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Нічний дощ ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: