27.04.2024 16:02 Рита Парфенова

Харківські прикордонники приземлили ворожі дрони

На Харківщині прикордонники успішно зупинили п’ять ворожих дронів-камікадзе, що намагалися проникнути углиб території України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Під час бойових дій прикордонники виявили п’ять ударних дронів-камікадзе, які намагалися перетнути державний кордон. Зафіксувавши цю загрозу, прикордонники ефективно реагували, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Чотири з дронів були збиті і здетонували ще до досягнення своєї мети, а п'ятий після відновлення повернеться до свого власника з «подарунком».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що два ворожих безпілотники приземлили бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку.