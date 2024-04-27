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27.04.2024  16:02   Рита Парфенова

Харківські прикордонники приземлили ворожі дрони

На Харківщині прикордонники успішно зупинили п’ять ворожих дронів-камікадзе, що намагалися проникнути углиб території України.

На Харківщині прикордонники приземлили п’ять ворожих дронів-камікадзе
 
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
Під час бойових дій прикордонники виявили п’ять ударних дронів-камікадзе, які намагалися перетнути державний кордон. Зафіксувавши цю загрозу, прикордонники ефективно реагували, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Чотири з дронів були збиті і здетонували ще до досягнення своєї мети, а п'ятий після відновлення повернеться до свого власника з «подарунком».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що два ворожих безпілотники приземлили бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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