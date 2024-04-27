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27.04.2024  16:33   Рита Парфенова

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині

52-річний водій отримав поранення внаслідок обстрілу.

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 27 квітня близько 13:00 поблизу Вовчанська ворожий FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, поранивши цивільного водія у віці 52 роки.

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу у важкому стані.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі одна людина загинула, дев'ять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.

 

Тэги:  дрон, харків
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