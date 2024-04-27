27.04.2024 09:38 Рита Парфенова
Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 27 квітня
Одна людина загинула, дев'ять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.
Фото: облпрокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти гатили з авіації, артилерії, РСЗВ «Ураган», безпілотниками по навчальному закладу, психлікарні, будинку науки та техніки, житловим будинкам.
Зафіксовані руйнування:
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Харків. 27 квітня близько 00:30 росіяни обстріляли місто з ЗРК С-300. Ракети влучили на територію психіатричної лікарні. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 1970 року народження. Пошкоджено харчоблок, водогін, інженерні комунікації, лінії електропередач, лікувальний корпус, в якому на момент влучання перебувало 60 пацієнтів та п’ять осіб медперсоналу. Загалом на території медзакладу знаходилося 900 пацієнтів та 250 працівників лікарні.
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Липці. 26 квітня близько 10:30 військові рф завдали ударів двома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний чотириповерховий будинок, будівлю ліцею.
О 21:40 окупанти обстріляли селище з РСЗВ «Ураган», внаслідок чого пошкоджено газову трубу, сталася пожежа в приватному домоволодінні.
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Дергачі. 26 квітня близько 10:40 військові рф вдарили керованою авіабомбою, внаслідок чого поранення отримали четверо громадян, у тому числі 52-річна жінка, троє дітей віком від 4 до 16 років. Зруйновано та пошкоджено 23 житлових будинків.
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Куп’янськ-Вузловий. 26 квітня близько 06:30 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено навчальний заклад, майно будинку науки та техніки, приватні домоволодіння та лінію електромережі.
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Вільхуватка. 26 квітня близько 11:20 відбувся ворожий авіаобстріл авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК (універсального модуля планування та корекції), в результаті якого було влучання в лісозахисній смузі на відкритій ділянці місцевості, пошкоджено лінію електропередачі.
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Гракове. 26 квітня близько 22:00 ворог завдав удару по населеному пункту з РСЗВ С-300. Ракета влучила в землю, пошкоджені приватні домоволодіння.
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Шестакове. 26 квітня приблизно о 17:50 внаслідок ворожого обстрілу керованою авіабомбою поранення отримав цивільний чоловік 1981 року народження.
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Сотницький Козачок. 26 квітня о 12:30 в результаті ворожого удару двома дронами поблизу по автомобілю волонтерів поранено водія 1967 року народження, його дружину 1969 року народження, їх сина 2005 р.н. Постраждалі госпіталізовані.
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Вовчанськ. 26 квітня близько 22:30 відбувся ворожий обстріл міста. Внаслідок влучання одного зі снарядів частково зруйновано житловий будинок. Під завалами загинув власник будинку 1956 року народження.
На місцях влучань ворожих боєприпасів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників.
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