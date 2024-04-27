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27.04.2024  07:57   Рита Парфенова

Ракета росіян впала на території межкомплексу у Харкові

Вночі 27 квітня військови рф завдали ракетного удару по по Салтівському району Харкова.


Фото з відкритих джерел
Про наслідки чергового ракетного удару по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехзо,  передає РЕДПОСТ.

За його словами, під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячи осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих», – зазначив він.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення легкого ступеню.

Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

На місці працюють усі відповідні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники п'ять годин гасили пожежу, спричинену обстрілом.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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