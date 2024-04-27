Ракета росіян впала на території межкомплексу у Харкові

Вночі 27 квітня військови рф завдали ракетного удару по по Салтівському району Харкова.
За його словами, під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячи осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.
«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих», – зазначив він.
Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення легкого ступеню.
Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.
На місці працюють усі відповідні служби.
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