27.04.2024 07:57 Рита Парфенова

Ракета росіян впала на території межкомплексу у Харкові

Вночі 27 квітня військови рф завдали ракетного удару по по Салтівському району Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про наслідки чергового ракетного удару по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехзо, передає РЕДПОСТ

За його словами, під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячи осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих», – зазначив він.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення легкого ступеню.



Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

На місці працюють усі відповідні служби.

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