27.04.2024 07:30 Рита Парфенова

27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.

Свято з’явилося лише у 2020 році з ініціативи Міністерства фінансів України.



Казначейство розпоряждається видатками державного бюджету та стежить за надходженням податків, зборів і мита, доходів від державних позик.



Прообразом казначейства в Україні вважають князівську скарбницю Ярослава Мудрого та його спадкоємців. Особиста скарбниця князя також була державною, за її рахунок утримували княжий двір, споряджали військо та флот, будували дороги, мости та будівлі. У Запорізькій Січі також існувала скарбниця, сформована за образом скарбниці Литовського князівства.

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27 квітня святкують Всесвітній день графічного дизайну, започаткований у Лондоні Міжнародною радою асоціацій графічного дизайну у 1995 році. Термін "графічний дизайн" походить від італійського слова "disegno", що означає "ідею" або "проект". Професія графічного дизайнера виникла наприкінці ХІХ століття в Англії у контексті руху "За зв’язок мистецтва та ремесел". Графічний дизайн отримав друге дихання з початком розвитку реклами на початку ХХ століття. Сьогодні графічний дизайн поділяється на різні галузі, такі як дизайн одягу, інтер'єру, промисловий, архітектурний та комп'ютерний. Графічні дизайнери створюють зовнішній вигляд продуктової упаковки, інтер'єри, декор будівельного фасаду, плакати, обкладинки книг, фірмовий стиль та символіку торгових марок і рекламні кампанії. *** Щорічно в останню суботу квітня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря. Це свято засноване Всесвітньою ветеринарною асоціацією у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів у всьому світі та підвищення про їх внесок у покращення здоров'я та добробуту тварин, а також громадської охорони здоров'я

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У 2024 році Лазарєва субота випадає на 27 квітня. Цього дня християни згадують чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря, яке здійснено на посвідчення майбутнього воскресіння всіх померлих.

У Вербну суботу (воскресіння Лазаря) ламають верби]. Увечері починається їхнє благословення та освячення святою водою. Щоб поліпшити матеріальне становище сім'ї, треба прочитати Отче наш, тримаючи в руках вербові гілочки.

Традиційно на Лазарєву суботу пекли пісні гречані млинці, варили каші, які заправляли олією, запікали картоплю.

Що не можна робити в Лазарєву суботу:

виконувати складну роботу;

займатися прибиранням;

грати весілля;

танцювати, співати, святкувати;

мати інтимну близькість;

працювати на городі.

Прикмети дня

Сни в ніч проти 27 квітня вважаються віщими. Крім того, у сновидінні можна побачити вихід із складної ситуації. Для цього перед тим, як заснути, подумки озвучте своє запитання та налаштуйтеся на фіксацію відповіді.



Вважається, що всі зроблені сьогодні покупки прослужать довго.

Що не можна робити 27 квітня

Рекомендують провести день на природі.

У першій половині дня варто завершити усі справи.

Не варто цього дня брехати чи лестити будь-кому.

Не давайте свідомо нездійсненних обіцянок.

Також цього дня

У 1520 народився Сулейман I турецький правитель, 10-й султан Османської імперії. Сулейман вважається найбільшим султаном з Османської династії, адже саме за його правління Оттоманська Порта досягла апогею свого розвитку – найбільшого територіального розширення та військово-політичної могутності. У Європі Сулеймана найчастіше називають Сулейманом Чудовим, тоді як у мусульманському світі – Сулейманом Кануні. В Україні відомий насамперед як чоловік Роксолани.



1521 - на Філіппінах аборигени вбили португальського мореплавця Фернана Магеллана, першого мореплавця, під командуванням якого було здійснено навколосвітній вояж.



1667 – вже давно осліплий англійський поет Джон Мільтон продав за 10 фунтів права на написану ним цього року і поему «Втрачений рай», яка стала кращою в його творчості.



1791 – народився Семюел Фінлі Бриз Морзе, американський художник та винахідник, 1-й президент Національної академії малюнка. Всім відомі його телеграфний апарат та абетка-код. А ось Морзе-художника знають мало хто. Одна з його картин – «Галерея Лувру», де зображено 38 шедеврів цього музею, сам Морзе та його друг – письменник Фенімор Купер із сім'єю.



1822 – народився Уліс Сімпсон Грант, американський генерал, головнокомандувач армією Півночі у роки Громадянської війни у США та 18-й президент США (1869-77). Коротше, той, що на 50-доларовій купюрі.



1900 – народився Уолтер Ланц, американський мультиплікатор, завдяки якому у 1940 році з'явився на світ один із найпопулярніших мультиплікаційних героїв дятел Вуді Вудпеккер.



1938 – за звинуваченням у шпигунстві у Москві заарештували професора Льва Ландау, провідного радянського фізика-теоретика.



1965 – у США було запатентовано одноразові підгузки під торговою маркою «Памперс».



1995 – Верховна Рада затвердила першу державну нагороду України – орден Богдана Хмельницького.



1995 – засновано Державне казначейство України.



2005 – свій перший політ здійснив авіалайнер Airbus A380



2007 – у Таллінні демонтовано пам'ятник «Бронзовий солдат»



2012 – у центрі Дніпропетровська відбулася серія терористичних актів. За офіційними даними, внаслідок 4 вибухів постраждали 27 людей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

за Юліанським календарем: Антон, Валентин, Євстафій (Остап), Іван, Мартин, Олександр.