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27.04.2024  08:25   Рита Парфенова

ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку

У Харківській області військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі сіл Кислівка та Берестове.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки;
  • на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Протягом доби  під авіаударами вворога опинилися, зокрема, населені пункти:

  • Дергачі,
  • Висока Яруга,
  • Липці,
  • Огірцеве,
  • Піщане,
  • Глушківка,
  • Водяне.

Під артилерійським вогнем перебували понад 110 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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