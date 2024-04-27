ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку

У Харківській області військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі сіл Кислівка та Берестове.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
Протягом доби під авіаударами вворога опинилися, зокрема, населені пункти:
Під артилерійським вогнем перебували понад 110 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.
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