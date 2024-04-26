На Харківщині наші військові відбили спроби ворога прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спробу ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 квітня 2024 року.
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Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.
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