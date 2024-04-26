На Харківщині наші військові відбили спроби ворога прорвати оборону ЗСУ

Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.