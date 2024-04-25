    
Главная Новини Харкова Армія Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ
25.04.2024  08:00   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спробу ворога просунутись.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у прикордонних районах і веде диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню наших військ на важливі напрямки. Також він збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону;
  • на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Армія Сили оборони відбили п'ять атак ворога на Харківщині 23.04 Армія Ворог вдарив авіацією по п'яти населеним пунктам Харківщини 22.04 Армія Ворог завдав авіаційного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 