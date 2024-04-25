25.04.2024 08:23 Рита Парфенова
Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 25 квітня
Минулої доби населені пункти Харківської області були обстріляні з артилерії та піддані ударам керованими авіабомбами військовими рф.
Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки цивільних громадян, заклад освіти, магазини.
Зафіксовані руйнування:
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Білий Колодязь. 24 квітня близько 14:10 ворожий обстріл двома КАБами. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі.
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Кирилівка. 24 квітня о 14:25 російські військові вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти, магазин, 9 приватних домоволодінь.
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Вовчанськ. 24 квітня близько 14:50 військові рф завдали авіаударів двома КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння, приміщення аптеки.
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Куп’янськ. 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф пошкоджено приміщення магазину, будівлі приватного підприємства.
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Глушківка. 24 квітня о 20:50 під час обстрілу російськими військовими пошкоджено приватне домоволодіння.
25 квітня близько 01:40 внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами пошкоджено домоволодіння.
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Кругляківка. 24 квітня близько 11:00 росіяни обстріляли населений пункт з артилерії та пошкодили приватне домоволодіння.
25 квітня л 01:40 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами сталася пожежа в приватному домоволодінні. Без постраждалих.
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Веселе. 24 квітня близько 12:00 окупанти завдали авіаударів. На село ворог скинув три керовані авіабомби.
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Слобожанське. 24 квітня близько 21:40 стався ворожий обстріл з РСЗВ «Град». Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, надвірні будівлі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ о 22:37 горів приватний будинок.
Слідчі провели 6 оглядів місць подій, відкрили 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 квітня 2024 року.
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