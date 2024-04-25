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25.04.2024  07:30   Рита Парфенова

25 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.

Міжнародний День ДНК: подія 25 квітня

Така дата була обрана на згадку про те, що 25 квітня 1953 року в журналі Nature вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Уїлкінсом і Розалінд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК.

Стаття Френсіса Крика і Джеймса Вотсона «Молекулярна структура нуклеїнових кислот», присвячена опису двоспіральної моделі молекули ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти), включала лише один простий малюнок і займала трохи більше однієї сторінки, але вона стала початком нової історії генетики, поворотним моментом в історії.
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З 2008 року щорічно 25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії, започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Малярія - група інфекційних захворювань, що передаються людині при укусах одного з видів комарів. Хвороба, як правило, супроводжується лихоманкою, ознобом, збільшенням розмірів печінки та селезінки. Щорічно понад 200 мільйонів людей інфікуються малярією; приблизно 660 тисяч із них помирає. Близько 90% випадків захворювання посідає райони Африки південної Сахари; інфікуються також жителі Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та навіть деяких регіонів Європи. У особливу групу ризику перебувають діти до п'яти років.

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У багатьох країнах світу щорічно 25 квітня відзначають День дочки. За однією з версій, це свято виникло спочатку в Індії. Місцеві чоловіки вирішили встановити цю особливу дату, щоб висловити подяку своїм донькам. Згодом ця традиція розповсюдилася й на інші країни.

У День дочки багато людей віддають увагу своїм донькам і проводять разом час, керуючись сімейними звичаями та традиціями. Це чудова нагода для зближення та спільного проведення часу разом.

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Також 25 квітня світ відзначає День пінгвіна, присвячений цій незвичайній пташці. Обрано цю дату через період міграції пінгвінів, зокрема імператорських, які кожної весни переходять на материк для розмноження. На решті року вони живуть на крижинах навколо Антарктиди.

Пінгвіни можна зустріти не лише на льодовиках, а також в різних куточках світу, таких як Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка та інші. Існує близько 20 видів пінгвінів, розміри яких коливаються від 33 см до 122 см.

 

Прикмети дня

В давнину наші пращури намагалися перестелити цього дня ліжко, бо вірили, що сон на несвіжих простирадлах призведе до хвороб.

Що не можна робити 25 квітня

  • ходити до лісу;
  • починати прибирання вдома;
  • заводити нові знайомства.

 

Також цього дня

У 1599 народився Олівер Кромвель, британський державний діяч, лорд-протектор Англії, Ірландії та Шотландії.

1719 – у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на самоті на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу усть річки Оріноко, куди він був викинутий до корабля. екіпаж корабля, крім нього, загинув; з викладом його несподіваного визволення піратами, написані ним самим».

1780 – «Найвище наказано генерал-губернатору Малоросійському, Курському та Харківському графу Петру Олександровичу Румянцеву-Задунайському про заснування Харківського намісництва». При цьому містечка Вовчанськ, Валки, Краснокутськ, Богодухів, Миропілля, Білопілля, Лебедін та Недригайлів були перейменовані на міста.

1783 – в Анноні (Франція) була запущена перша повітряна куля, що піднімається з вантажем, що дорівнює вазі дорослої людини.

1792 - у Франції гільйотину вперше застосовано як знаряддя страти. Смертельний пристрій встановив доктор Жозеф Гійотен на Гревській площі в Парижі.

1826 – в Англії був запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1867 – японське місто Токіо вперше відкрилося для іноземної торгівлі.

1901 – у штаті Нью-Йорк уперше у світі запроваджено автомобільні номери. Усіх власників машин зобов'язали зареєструвати свої прізвища та адресу, а також опис їхнього автомобіля. Після цього їм вручалася невелика табличка, де були вказані ініціали власника. У перший рік було видано 954 номери. До речі, коштували вони тоді 1 долар.

1917 – народилася Елла Фіцджералд, джазова співачка.

1931 – Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.

1940 – народився Аль Пачіно, американський актор театру та кіно («Хрещений батько», «Запах жінки», «Адвокат диявола», «Обличчя зі шрамом»).

1945 – народився Бьорн Крістіан Ульвеус, шведський гітарист, вокаліст, композитор та один із засновників квартету АВВА.

1945 – зустріч на Ельбі радянських та американських військ.

1954 – американський дослідницький центр компанії "Белл телефон" оголосив про створення сонячних батарей.

1969 – народилася Рене Зеллвегер, американська актриса («Щоденник Бріджет Джонс», «Чикаго»).

1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення

1997 – через помилку програмістів у Флориді світова мережа Інтернет зазнає найбільшого збою в історії.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Марк, Ніка, Сергій.

за Юліанським календарем: Анфіса, Афанасія, Василь, Давид, Іван, Ісаак, Марія, Марфа, Міна, Сергій, Сусанна, Тамара.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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