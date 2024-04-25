25 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

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У багатьох країнах світу щорічно 25 квітня відзначають День дочки. За однією з версій, це свято виникло спочатку в Індії. Місцеві чоловіки вирішили встановити цю особливу дату, щоб висловити подяку своїм донькам. Згодом ця традиція розповсюдилася й на інші країни.

У День дочки багато людей віддають увагу своїм донькам і проводять разом час, керуючись сімейними звичаями та традиціями. Це чудова нагода для зближення та спільного проведення часу разом.

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Також 25 квітня світ відзначає День пінгвіна, присвячений цій незвичайній пташці. Обрано цю дату через період міграції пінгвінів, зокрема імператорських, які кожної весни переходять на материк для розмноження. На решті року вони живуть на крижинах навколо Антарктиди.

Пінгвіни можна зустріти не лише на льодовиках, а також в різних куточках світу, таких як Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка та інші. Існує близько 20 видів пінгвінів, розміри яких коливаються від 33 см до 122 см.

Прикмети дня

В давнину наші пращури намагалися перестелити цього дня ліжко, бо вірили, що сон на несвіжих простирадлах призведе до хвороб.

Що не можна робити 25 квітня