25.04.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. Чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен не відрізнятиметься підвищеним терпінням: він готовий, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні та й вся обстановка навколо здатні його дратувати. Зірки попереджають: напруга, що накопичилася, може змусити Овна діяти необдумано і різко. Йому слід розслабитися, а критичні моменти рахувати до десяти, щоб не сказати або не зробити те, про що згодом пошкодує.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День Тельця переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Тельця, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Телець візьме себе до рук, сильні емоції можуть стати його зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Близнюкам не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб їхня репутація та гаманець не постраждали, Близнюкам не слід братися за те, що знаходиться поза їхньою компетенцією: навіть у простих справах вони ризикують зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Близнюки не забудуть порадитись із професіоналами.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не варто приймати будь-яких важливих рішень або робити відповідальні кроки: він здатний помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться Ракові чудовою і вимагає негайного виконання, йому краще кілька днів почекати, пам'ятаючи про те, що зірки схиляють його до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком гарний – Рак може спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до найкращих часів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву доведеться проявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Лева можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що він має виконувати роботу за них. Або Лева залучать до суспільно-корисної діяльності; а може, Лев сам себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Леву варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самому), заздалегідь запасаючись набором ввічливих відмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що їй надійде приваблива пропозиція або вона познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Діві доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Діві ретельно зважити всі «за» та «проти» – від її сьогоднішнього рішення може не залежати нічого. А може – дуже багато.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ситуація може вимагати від Терезів виявити свої професійні навички в повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще – головне, що Терезам доведеться доводити оточуючим чи собі самому свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Терези мають потрібний набор знань і умінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком їм під силу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки дарують Скорпіонові гармонію в душі. Його внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Скорпіону вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б він не взявся. Можливо, якісь питання, які обтяжували Скорпіона, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають йому відмінний день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: при бажанні для Скорпіона не важко вразити всіх своєю чарівністю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Запорукою успіху для Стрільця є обережність. День не наділяє його спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Стрільця ініціативу, чи скористається його неінформованістю, чи навіть піде на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Стрільцю необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують його втягнути.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп обіцяє Козерогу прекрасний день гармонії та кохання! Він може сповна відчути це, навіть якщо він не має конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Козерога на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує самотньому Козерогові приємний романтичний сюрприз або перспективне знайомство. Якщо ж у Козерога є кохана людина, цей день просто необхідно провести разом.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось все, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, дратуватиме і валитиметься у Водолія з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Водолію зайнятися тим, що виходитиме в нього найкраще: просто жити і радіти життю.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть відмінним оратором: для них не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Інтерес Риб буде заразливим, і нехай вони часом схильні перебільшувати, робити поспішні висновки і приймати бажане за дійсне - що ж? ідеї Риб будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.