Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 10 - 12° тепла, вдень 23 - 25°.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. Чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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