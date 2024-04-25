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25.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 10 - 12° тепла, вдень 23 - 25°.

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Народні прикмети

  • Дощовий день обіцяє мокру погоду у перші дні травня.
  • Теплий та ясний день віщують урожайний рік.
  • Холод 25 квітня — до посушливого літа.
  • З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне.
  • Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась – сильного холоду уже не буде.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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